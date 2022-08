Yvelines : travaux de restauration et de désenvasement du bassin de la Muette à Élancour

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Élancourt (Yvelines), plus de deux millions d’euros sont alloués au projet de réhabilitation du bassin de la Muette.

En juillet 2022, la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé les travaux de restauration et de préservation du bassin de la Muette, un site naturel à Élancourt (Yvelines). Cette opération se poursuivra jusqu’à fin 2023.

Le chantier porte sur la rénovation des pontons et sur la sécurisation des berges qui sont dégradées. Il prévoit aussi le curage hydraulique du bassin, qui connaît depuis quelques années un important envasement qui impacte la sécurité des promeneurs mais aussi le stockage des eaux, et qui peut entraîner des inondations. En outre, la végétalisation du lieu avec des plantes phytoépuratrices permettra de préserver naturellement le site et de créer une plateforme de traitement des sédiments.

Ce chantier, estimé à 2,2 millions d’euros, a pour objectif d’améliorer le parcours des randonneurs. Un accès aux personnes à mobilité réduite va être aménagé. Les travaux auront pour vocation de préserver l’habitat des nombreuses espèces fauniques et floristiques. Ils permettront aussi d’améliorer la qualité des eaux du ru d’Élancourt qui passe par ce bassin