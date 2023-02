Yvelines : résidentialisation de la cité des Fleurs à Carrières-sous-Poissy

Le bailleur social CDC Habitat a décidé de lancer une opération de résidentialisation au sein de la cité des Fleurs à Carrières-sous-Poissy (Yvelines). L’initiative vise à reconfigurer l’ensemble des espaces extérieurs. Les travaux comprennent le réaménagement des cheminements piétons et la création de nouveaux espaces de détente, notamment des aires de jeux et des jardins partagés. Environ 250 places de stationnement seront également construites, et une rénovation du parking en silo sera réalisée. Enfin, les points de collecte de déchets domestiques seront modifiés.

Les travaux devraient être achevés vers la fin de l’année 2024. Près de 9 millions d’euros seront investis dans leur réalisation. En vue de soutenir le projet, le département des Yvelines a prévu de débloquer environ 4 millions d’euros de subvention. Précisons que l’opération s’inscrit dans la continuité des travaux de réhabilitation thermique déjà réalisés. Ces derniers ont permis d’améliorer l’isolation, d’embellir les façades et de remplacer les systèmes de ventilation ainsi que de chauffage, pour l’ensemble des immeubles d’habitation de la résidence.