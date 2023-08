Yvelines : requalification de la rue Nationale à Limay

Depuis le mois de juillet 2023, la rue Nationale à Limay (Yvelines) fait l’objet de travaux de requalification. Cette opération, qui va durer jusqu’en août 2024, a pour objectif de redynamiser le centre-ville et d’accroître son attractivité. Plusieurs aménagements y sont prévus, dont l’enfouissement des lignes de réseaux aériennes et la modernisation de l’éclairage public avec l’installation d’ampoules LED, moins énergivores.

Le chantier inclura, en outre, l’apaisement de la circulation en privilégiant les modes de circulation doux. En ce sens, les trottoirs vont être élargis dans les sections les plus étroites. Des plateaux surélevés et une zone 30 seront aussi mis en place pour réduire la vitesse. Les voies piétonnes et cyclables seront quant à elles sécurisées.

En parallèle, les espaces publics bénéficieront d’une restructuration et seront mis aux normes d’accessibilité PMR. S’y ajoutera la végétalisation du secteur afin de rehausser son aspect paysager.

Cette opération s’élève à un peu plus de 2 millions d’euros. Elle est financée par Grand Paris Seine Ouest (GPS&O), la région Ile-de-France, le département des Yvelines, la ville de Limay, et le Syndicat d’énergie des Yvelines (SEY 78).