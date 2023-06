Yvelines : requalification de la rue des États-Généraux à Versailles

La requalification de la rue des États-Généraux, à Versailles (Yvelines), continue. Le renouvellement des réseaux concessionnaires est en cours d’achèvement. L’aménagement final débutera au cours du mois de juin 2023. Il a pour objectif d’apaiser et de végétaliser cet axe majeur situé entre l’avenue de Paris et le pont du 8-Mai-1945. Les travaux vont durer un an. Ils porteront sur la rénovation des trottoirs et de la chaussée, sur la réalisation d’une piste cyclable et sur la plantation d’arbres de chaque côté de la rue. La sécurisation des carrefours ainsi que la rénovation de l’éclairage public et de la signalisation tricolore sont également prévues.

Cette opération s’inscrit dans le programme de redynamisation du quartier des Chantiers. Elle vise à favoriser la place de la nature en ville mais aussi à augmenter les espaces dédiés aux piétons et aux cyclistes. Enfin, cette requalification permettra d’assurer la continuité végétale entre la place Poincaré et l’avenue de Paris.