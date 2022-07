Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

Yvelines : requalification de la place du Vieux-Marché ainsi que des rues de Poissy et de Pologne à Saint-Germain-en-Laye

La ville de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) a engagé la requalification de la place du Vieux-Marché ainsi que des rues de Poissy et de Pologne le 7 juin 2022. L’opération porte sur le renouvellement de la chaussée et sur l’élargissement des trottoirs et des zones piétonnes. Selon le calendrier de réalisation des travaux, les aménagements, prévus en plusieurs phases, dureront jusqu’au 16 septembre 2022.

Ces travaux font partie des projets d’amélioration du cadre de vie engagés par la Ville depuis plusieurs années et dont la finalité est d’agrandir le périmètre piétonnier. Le revêtement utilisé sera du grès des Indes pour les trottoirs, et du pavé de cercle et un enrobé dit « hydrodécapé » pour les chaussées. Selon la municipalité, ce choix de matériaux permettra d’unifier l’esthétique du centre-ville historique de Saint-Germain-en-Laye. Le budget alloué à ce projet s’élève à plus de 1 million d’euros.