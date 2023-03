Yvelines : réouverture du club de sport « Le Village » à Montigny-le-Bretonneux

Le club de sport « Le Village » à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), en région Ile-de-France, a rouvert ses portes le 1er mars 2023 après plusieurs mois de travaux de réhabilitation et de requalification. Le chantier engagé a permis d’offrir une nouvelle apparence au site et de proposer à ses habitués et aux nouveaux usagers les meilleures conditions de pratique.

Le complexe, géré par l’Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), est ainsi doté d’installations modernes de haute qualité et de locaux neufs. Les travaux ont permis, entre autres, d’aménager trois terrains de football en salle et des courts de padel. Le club comprend désormais trois terrains de squash, deux courts de tennis modulables en huit terrains de badminton. À cela s’ajoute un espace fitness de 100 m² à l’étage, dédié aux cours collectifs de renforcement musculaire, de yoga, de pilates et aussi de stretching. De nouveaux vestiaires ont également été créés.