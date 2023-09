Yvelines : rénovation du club hippique de Versailles pour les Jeux olympiques de Paris 2024

Le club hippique de Versailles (CHV), labellisé « centre de préparation olympique », accueillera la délégation suédoise aux Jeux olympiques (JO) de Paris en 2024. À ce titre, le département des Yvelines a décidé de le faire bénéficier du dispositif « Rayonnement olympique des Yvelines (ROY) » pour assurer la réhabilitation de ses équipements.

Cette opération de rénovation, qui vient de se terminer, a été subventionnée par la collectivité à hauteur de plus de 1 million d’euros. Les travaux ont notamment porté sur l’aménagement et la création de nouveaux équipements. Le centre dispose désormais d’un nouveau manège, d’un espace d’accueil ainsi que d’une salle de réunion et de vestiaires. En outre, huit nouveaux boxes d’écurie de plus de 10 m² chacun ont également été créés. Enfin, un nouveau restaurant baptisé « La Clairière » a été ouvert.

Ces aménagements permettront au site d’accueillir les équipes dans les meilleures conditions et lui donneront aussi la possibilité d’élargir sa clientèle après les JO.