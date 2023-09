Yvelines : réhabilitation du groupe scolaire Toutain-Mousseau à Jouy-en-Josa

Après la modernisation des écoles du Parc-de-Diane et Bourget-Calmette, la Ville de Jouy-en-Josas (Yvelines) poursuit les travaux au sein du groupe scolaire Toutain-Mousseau. Un chantier de rénovation énergétique est prévu dans cet établissement, qui regroupe les écoles maternelle Toutain et élémentaire Mousseau. L’objectif de ces travaux est de respecter l’engagement de la municipalité concernant une réduction de 20 % de la consommation d'énergie de la ville et de 40 % de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.

Les opérations devraient commencer en janvier 2024, après les vacances de Noël. Elles consisteront notamment à isoler la toiture et à installer un faux plafond à l'emplacement de l'ancien toit cathédrale. Elles porteront aussi sur le remplacement des menuiseries, le renforcement de la charpente et l’installation d’une ventilation à double flux.

Tout au long du chantier, les élèves seront accueillis dans des bâtiments modulaires. Le coût de cette opération de modernisation s'élève à près de 2 millions d'euros.