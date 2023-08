Yvelines : réhabilitation de plus de 570 logements aux Merisiers, à Mantes-la-Ville

Dans le quartier des Merisiers, à Mantes-la-Ville (Yvelines), plus de 570 logements du bailleur social Batigère bénéficieront d’une réhabilitation en 2024. D’un coût estimé à environ 27 millions d’euros, le chantier vise à améliorer les conditions de vie des résidents. Il concernera essentiellement l’amélioration thermique des infrastructures. Les travaux comprendront l’isolement et le ravalement des façades ainsi que le remplacement des radiateurs et des fenêtres. À l’issue des opérations, les habitations devraient voir leurs performances énergétiques s’améliorer. Elles passeront de la catégorie D à C ou B. D’autres interventions sont également programmées, comme la reprise de l’étanchéité de la toiture, la réfection des parties communes et la remise aux normes des installations électriques. Pour les parties extérieures, une étude sur la création de jardins partagés est en cours.

Par ailleurs, Batigère poursuit les travaux de sa nouvelle résidence intergénérationnelle, dans le quartier des Brouets. Ce programme immobilier comprendra 79 logements sociaux dont 32 foyers dédiés à des personnes en perte d’autonomie. Il sera doté d’une salle de convivialité et d’un parking souterrain de 116 places. Plusieurs locaux d’activité seront aménagés au rez-de-chaussée. La livraison du projet est attendue pour la fin de l’année 2024.