Yvelines : réhabilitation de l’école Jean-Macé à Trappes

La ville de Trappes (Yvelines) a lancé un programme de réhabilitation et d’extension de l’école Jean-Macé. Construit en 1960, cet établissement ne répondait plus aux normes actuelles. L’infrastructure rénovée vient d’être livrée. Cette opération, dont la maîtrise d’ouvrage a été assurée par la municipalité, a été réalisée par l’agence Sol Architecture et Urbanisme. Grand Huit Architectes a également participé à cette restructuration.

Le projet portait sur le réaménagement des espaces ainsi que sur la création d’un nouveau hall d’entrée et d’un bâtiment extrascolaire. Pour limiter l’impact environnemental de l’établissement, des matériaux biosourcés comme le bois et la terre crue ont été utilisés. Les espaces proposent, en outre, une vaste gamme de couleurs afin de rehausser l’aspect esthétique de l’équipement scolaire.

Un budget d’environ 2 millions d’euros a été mobilisé pour réaliser ce chantier. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de transformation de la banlieue parisienne.