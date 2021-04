Yvelines : reconstruction et modernisation d’un poste électrique au Pecq

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Equipements électriques Supprimer Valider Valider

Le poste électrique situé sur le quai Voltaire, au Pecq, fait actuellement l’objet d’importants travaux de reconstruction.

Le chantier de reconstruction et de modernisation du poste électrique situé sur le quai Voltaire, au Pecq (Yvelines), bat son plein. Les travaux devraient prendre fin d’ici 2028. Enedis, qui a racheté le site à EDF, investit 25 M€ afin d’améliorer cet équipement datant de 1965. Pour rappel, ce poste source apporte de l’électricité à plus de 50 000 clients, dispatchés dans 14 communes, dont Marly-le-Roi, Le Vésinet et Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Le chantier va faire l’objet d’un concours architectural afin d’assurer la meilleure intégration esthétique possible de l’ouvrage dans son environnement. Un jury se réunira durant l’été 2021 pour désigner le prestataire choisi. Une réunion publique aura lieu début 2022 pour présenter le projet architectural aux habitants.

Ce projet d’ampleur vise, entre autres, « à construire un nouveau poste source à côté du poste actuel, pour renouveler l’ensemble des équipements et disposer d’un ouvrage plus moderne. Le futur poste source du Pecq sera notamment équipé d’un système de pilotage numérisé, permettant d’assurer un contrôle des activités à distance réactif et sécurisé. Ce système de contrôle-commande réduira les risques de panne et favorisera la maintenance prédictive consistant à détecter une panne avant qu’elle survienne », souligne-t-on chez Enedis. Il doit aussi permettre au poste de résister aux éventuels débordements de la Seine.