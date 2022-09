Yvelines : reconstruction du collège de la Mare aux Saules à Coignières

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Coignières (Yvelines), le collège de la Mare aux Saules fera peau neuve d’ici à 2026.

Le département des Yvelines projette la démolition et la reconstruction du collège de la Mare aux Saules à Coignières (Yvelines), entre l’année 2024 et l’année 2026. L’aménagement de six bâtiments qui accueilleront les salles de classe, les logements de fonction, la cantine et l’abri vélo est prévu.

Cette opération est financée à hauteur de 30 millions d’euros par le Département. Le projet a pour objectif d’anticiper l’augmentation de la population dans la commune et à Maurepas (Yvelines) avec la création de l’écoquartier des 40 Arpents. À sa mise en service, le collège pourra accueillir 600 élèves.

Le nouveau bâtiment, intégrant des matériaux biosourcés, sera à haute performance énergétique. Le Département vise une réduction de 40 % de la consommation énergétique, et une diminution de 50 % des émissions de carbone pour cette infrastructure. Précisons que les travaux seront réalisés en site occupé. Des bâtiments préfabriqués seront mis en place pour que les cours puissent être assurés. Le parking du gymnase du Moulin-à-Vent sera mis à disposition des professeurs afin qu’ils puissent se garer durant le chantier.