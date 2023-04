Yvelines : reconfiguration de la place de la Grille à Fourqueux

Le chantier de restructuration et de rénovation de la place de la Grille à Fourqueux (Yvelines), en Ile-de-France, suit son cours. Cette opération va durer jusqu’au 30 juin 2023.

Ces travaux ont ainsi pour vocation de renaturer les espaces publics et de créer des îlots de fraîcheur. Ils visent à réintégrer la biodiversité dans ce lieu vieillissant et très minéral. Le projet prévoit la plantation de plus d’une cinquantaine d’arbres de diverses essences, l’aménagement de 1 110 m² d’espaces verts et des zones en pavés enherbés. Les terrasses situées de chaque côté de la mairie seront aussi végétalisées. L’opération permettra, en outre, d’augmenter le nombre de places de stationnement et d’élargir légèrement la voirie pour faciliter le croisement de deux bus.

Tout au long de cette requalification, la circulation dans la zone connaîtra quelques perturbations. Des déviations seront toutefois mises en place et les commerces resteront accessibles. Pour réaliser ce réaménagement, la Ville annonce un investissement de plus de 1 million d’euros, financé par le département des Yvelines et par l’agence de l’eau.