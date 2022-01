Yvelines : réaménagement du pôle gare de Villennes-sur-Seine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Pour faire face à l’arrivée d’Eole, le pôle gare de Villennes-sur-Seine va être réaménagé. Les travaux dureront un an environ.

Île-de-France Mobilités (IDFM) et la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise ont programmé des travaux de réaménagement du pôle gare de Villennes-sur-Seine (Yvelines), afin de recevoir le futur RER E (Eole) fin 2024. Ce projet a été présenté le 10 décembre dernier. Le chantier, inscrit dans le cadre d’un vaste plan de rénovation des pôles gares de la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise, devrait débuter en mars ou en avril 2022 pour une durée d’un an environ. Il a pour objectif de fluidifier la circulation des bus et de faciliter celle des piétons et des vélos.

Les travaux porteront sur le réaménagement du parvis de la gare et la multiplication des lieux de stationnement pour les deux-roues. En outre, la voirie autour de la gare sera surélevée pour favoriser la réduction de la vitesse automobile à 20 km/h. S’y ajoutera la création d’un trottoir accessible aux personnes à mobilité réduite, d’abris pour les voyageurs en attente et d’une consigne pour vélos sécurisée. Par ailleurs, le parking silo sera totalement réaménagé et l’éclairage public du secteur va être revu. Le montant de ce projet s’élève à 1,5 M€, dont 913,8 k€ ont été financés par IDFM, près de 472 k€ par la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise et 137 k€ par le Département des Yvelines.