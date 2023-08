Yvelines : réaménagement de la route départementale 7, à Saint-Cyr-l’École

Le département des Yvelines a décidé de requalifier la section de la RD7 qui traverse la commune de Saint-Cyr-l’École. L’objectif est d’améliorer les conditions de circulation de tous les usagers et, dans cette optique, des aménagements ont été lancés en juillet 2023. Les travaux portent sur la mise aux normes des trottoirs et sur la réorganisation des places de stationnement le long de la voie. Ils consisteront aussi à créer une piste en site propre, dédiée aux mobilités actives, dont les vélos et les trottinettes. À cela s’ajouteront la rénovation de la chaussée et la réalisation d’un nouvel aménagement paysager.

Dans l’ensemble, le chantier durera jusqu’au premier semestre 2024. Estimé à plus de 5 millions d’euros, il est financé conjointement par la Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc, la région Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités et le département des Yvelines. Selon ce dernier, ce projet se caractérisera par l’expérimentation d’un revêtement naturel et perméable, développé par l’entreprise Colas, pour la réalisation de la piste cyclable.