Yvelines : réaménagement de la place d’Armes à Versailles

En juillet 2022, un accord a été signé entre le département des Yvelines et l’établissement public du château de Versailles pour la rénovation de la place d’Armes à Versailles (Yvelines). Cet aménagement vise à dégager la vue depuis l’avenue de Paris et à libérer la perspective historique du château, en restructurant les contours et en réaménageant l’Allée royale.

Les travaux commenceront d’ici à juin 2023 et seront divisés en quatre phases. La première étape consistera à restaurer la grille d’honneur et elle devrait prendre fin avant le lancement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. La deuxième phase du chantier concernera l’aménagement des deux parkings autocars, de chaque côté de la place d’Armes. Vers septembre 2024, le parking de l’avenue de Saint-Cloud sera immobilisé pour étudier la possibilité de son extension et de l’installation d’un parking supplémentaire sous l’avenue de Paris ou sous la place d’Armes. L’embellissement de la place centrale constituera la dernière étape des opérations.

Le coût total des travaux s’élève à 50 millions d’euros. Le Département a apporté un financement de plus de 5 millions d’euros, dont 2 millions d’euros serviront à la rénovation de la grille d’honneur.