Yvelines : ouverture du centre de balnéothérapie Calicéo en septembre à Saint-Cyr-l'École

En construction depuis fin 2021, le centre de remise en forme aquatique Calicéo de Saint-Cyr-l’École (Yvelines) devrait ouvrir au public au cours de ce mois de septembre 2023. Le site s’étendra sur plus de 5 000 m2 et abritera un bassin chauffé, des jacuzzis, des bains à bulles et des parcours à contre-courant. À cela s’ajouteront des saunas et des espaces destinés à la pratique de différentes activités sportives (aquabike, aquatraining…).

À son ouverture, l’établissement pourra accueillir plus de 500 personnes. Il proposera diverses activités dédiées au bien-être et à la relaxation. Plus de 17 millions d’euros ont été investis dans la construction de ce centre. Selon Calicéo, cette nouvelle implantation s’inscrit dans le cadre de son développement en région parisienne. Le groupe prévoit également d’ouvrir quatre autres centres dans les départements de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise, du Nord et du Bas-Rhin.