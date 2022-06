Yvelines : ouverture de la passerelle Nanterre – Bezons d’ici à l’été 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Dans les Yvelines, une future passerelle de circulation douce permettra de franchir la Seine en passant de Nanterre à Bezons.

Éole est un projet chiffré à plus de 3,5 milliards d’euros. Il porte sur le prolongement du RER E dans les Yvelines pour relier la gare Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie dès 2024. Ce prolongement nécessite l’aménagement d’un viaduc ferroviaire pour franchir la Seine entre Nanterre et Bezons. Une passerelle de circulation douce (piétons, cyclistes), accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), est associée à cet ouvrage d’art. Elle débouchera dès l’été 2022 sur la rue de Bezons. Chiffré à environ 8 millions d’euros, l’équipement est financé par la région Ile-de-France, la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et les Conseils départementaux des Hauts-de-Seine.

Soulignons que le chantier de l’ouvrage « saut-à-mouton » a commencé au printemps 2019. Le dernier tronçon de la passerelle piétonne du côté de Bezons a été réalisé en mars 2021. Si la mise en service du pont ferroviaire est prévue pour fin 2024, la passerelle sera ouverte dès l’été 2022.