Yvelines : modernisation et mise en accessibilité de la gare de Villepreux-Les Clayes

Depuis le 3 juillet 2023, des travaux de rénovation et de mise en accessibilité sont engagés au sein de la gare de Villepreux-Les Clayes (Yvelines). Ce chantier, qui prendra fin au deuxième trimestre 2024, a pour objectif de faciliter l’accès aux trains des personnes à mobilité réduite (PMR), des femmes enceintes et des voyageurs munis de bagages. Le but est de leur permettre de transiter en toute autonomie du parvis jusqu’au quai.

L’opération portera sur l’installation de deux ascenseurs, dont un sur le quai 2 et un autre sur le parvis, et sur la réfection du passage souterrain. Elle comprendra aussi la création d’un guichet adapté aux PMR. Il est en outre prévu de mettre à niveau les quais pour que chacun puisse monter dans les trains et en descendre sans assistance. À cela s’ajoutera la pose de bandes de guidage et d’éveil à la vigilance. Ces travaux, chiffrés à plus de 11 millions d’euros, sont soutenus financièrement par SNCF Gares & Connexions, la région Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités.

Ce chantier s’inscrit dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité (SDA) des transports en commun d’Ile-de-France, qui prévoit de mettre aux normes d’accessibilité plus de 200 gares franciliennes d’ici au mois de février 2025.