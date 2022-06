Yvelines : modernisation de la déchetterie d'Aubergenville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Fermée depuis le 23 mai 2022, la déchetterie d'Aubergenville fait l’objet d’une opération de modernisation.

La Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a fermé la déchetterie d'Aubergenville (Yvelines) dans le cadre d’un projet de modernisation. Des travaux devraient être réalisés entre le 23 mai et le 4 septembre 2022. Ils porteront sur la reconfiguration complète de l’équipement afin de le transformer en déchetterie dite « à plat » (déchetterie sans quai ou encore depuis le sol, visant à affranchir les collectivités du besoin de construire un quai haut). Les bennes compactrices seront réinstallées à même le sol, et la voie de circulation sur le site sera réorganisée. Un système de contrôle d’accès par lecture des plaques minéralogiques sera aussi mis en place. Une remise aux normes ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement) est également prévue.

Selon la collectivité, l’opération permettrait de remédier à la vétusté du pont métallique et à la configuration accidentogène du site actuel. Une fois modernisée, la déchetterie disposera d’une plus grande capacité de traitement. Elle pourra ainsi assimiler des déchets divers tels que objets encombrants, gravats, ferraille, cartons et déchets ménagers spéciaux (verre, équipements électriques, pièces électroniques usagées, emballages).

La collectivité a mobilisé un budget d’un peu plus d’un million d’euros pour financer les travaux.