Yvelines : Les travaux du viaduc de Mantes-la-Jolie continuent

À Mantes-la-Jolie, le chantier du futur viaduc entre dans sa dernière phase.

La réalisation du viaduc de Mantes-la-Jolie (Yvelines) a commencé en 2020. Le gros œuvre est presque achevé. La mise en place des piliers et des tronçons du tablier est en cours. Il restera l’installation des voies ferroviaires et des caténaires.

La construction du viaduc de Mantes s’inscrit dans le cadre des travaux du projet « Eole ». Il s’agit de réaliser un ouvrage d’art permettant d’enjamber les voies de remisage futures du triangle de Mantes ainsi que celles des Piquettes. Cet ouvrage permettra de fluidifier le passage des trains de Normandie et de la future ligne du RER E, dont la mise en service est prévue en 2024.

Rappelons que le projet « Eole » porte sur le prolongement du RER E vers l’ouest de Paris. Celui-ci reliera dès 2024 la gare Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie. Chiffré à 3,8 milliards d’euros, le projet bénéficie du financement de l’État, de la région Ile-de-France, des Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, d’Ile-de-France Mobilités, de la Mairie de Paris, de la Société du Grand Paris et de la SNCF. À terme, « Eole » permettra à plus de 620 000 voyageurs de se rendre quotidiennement à Paris.