Yvelines : les travaux de restauration du Buffet d’eau du Grand Trianon seront achevés d’ici à 2023.

Située dans les jardins du Grand Trianon du château de Versailles (Yvelines), la fontaine du Buffet d’eau est constituée de multiples effets d’eau. Edifiée au XIVe siècle, elle fait l’objet d’un chantier de rénovation depuis le premier trimestre 2022, grâce au mécénat de la Fondation Bru. Sa livraison et sa remise sont attendues d’ici au printemps 2023.

De nombreux corps de métiers d’art interviennent pour la réhabilitation de cet espace, dont la marbrerie, la fontainerie, la soudure et l’ingénierie hydraulique. Les travaux regroupent la rénovation de la fontainerie, la restauration de l’étanchéité du Buffet d’eau et la requalification des abords du bassin. Le démontage des sculptures et la stabilisation du massif sur le sol ont marqué le début du chantier. S’ensuivra la restauration des parties endommagées ou manquantes. La pose de la statuaire, des bas-reliefs et des tuyaux de plomb s’inscrit également dans ce programme. Concernant la statuaire, son éclat d’origine sera retrouvé grâce à un revêtement de feuilles d’or.