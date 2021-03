Yvelines : les communes de Plaisir et de Poissy auront chacune leur maison médicale

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Deux futures maisons médicales verront le jour dans les communes de Plaisir et de Poissy.

Le conseil départemental des Yvelines a porté le projet de création de maisons médicales dans les communes de Plaisir et de Poissy, pour développer et soutenir l’offre de santé dans le territoire. À Plaisir, le futur établissement se situera près de la gare, des commerces et du quartier du Valibout. Il sera construit sur deux étages avec une surface de plancher de 927 m2. L’opération, d’un coût global de 3,9 M€, sera financée intégralement par le Département. Cette nouvelle maison médicale, à Plaisir, baptisée « La Ruche », accueillera à terme douze professionnels de santé. Elle sera gérée par la Ville de Plaisir, et son ouverture est prévue pour 2023.

La future maison médicale de Poissy sera, quant à elle, installée à proximité du centre social André-Malraux, dans le quartier Beauregard. Les travaux consistent en la démolition d’un bar vacant pour laisser place à une structure reconstruite sur une surface de plancher de 655 m2. La maîtrise d’œuvre sera assurée par le Département des Yvelines, propriétaire du bâtiment, qui financera entièrement les travaux d’un montant de 2,5 M€. Cette nouvelle maison médicale, à Poissy, accueillera des médecins généralistes et des spécialistes.