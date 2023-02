Yvelines : le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, labellisé Scène nationale, entamera sa mue en janvier 2024

À Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (TSQY), labellisé Scène nationale, s’apprête à suivre une cure de jouvence de quatorze mois. Le chantier de restructuration et d’extension doit donner un nouvel aspect à cet équipement des années 1990. Selon le calendrier de l’agglomération, les opérations débuteront en janvier 2024. Les enjeux de cette opération sont multiples. Il s'agit surtout de permettre aux spectacles de se dérouler dans de bonnes conditions au niveau technique et scénographique, et d’offrir au public un confort optimal.

Sous la maîtrise d'ouvrage de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, le projet portera principalement sur la création d'une nouvelle façade d'accueil pour le théâtre, à travers l’extension du bâtiment. S’ensuivra la création d’un bar-restaurant à l’étage. Le chantier inclut aussi la rénovation des sièges de la petite salle et de la grande salle. L'amélioration de l'éclairage des deux salles est également prévue.

Le coût du projet, entre 7 et 8 millions d'euros, est financé par l’agglomération, la Région, le Département et le ministère de la Culture. Des études préalables sont actuellement menées avec l’architecte qui prendra en charge le projet. Le permis de construire devrait être délivré d’ici au second semestre 2023.