Yvelines : le renouvellement du quartier du Parc à Vernouillet prendra fin d’ici à 2030

Approuvé en conseil communautaire le 22 septembre 2022, le programme de renouvellement urbain du quartier du Parc à Vernouillet (Yvelines) sera bientôt lancé. Les opérations, envisagées par la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O), porteront sur la rénovation du pôle commercial et le réaménagement des espaces récréatifs. La réorganisation des emplacements de stationnement et la construction d’environ 200 logements sont également prévues. S’y ajoutera la réhabilitation de plus de 800 logements existants.

En outre, divers travaux seront réalisés pour désenclaver le quartier, notamment une reconfiguration des espaces publics et un renforcement de la voirie avec la création de nouvelles rues. Selon le planning établi par la collectivité, ces différents aménagements dont l’objectif est d’améliorer le cadre de vie des habitants, devraient prendre fin d’ici à 2030.

Un budget de 37 millions d’euros sera mobilisé pour la réalisation du programme. Le financement sera assuré par la GPS&O, la municipalité de Vernouillet, le département des Yvelines, LogiRep (gestionnaire des logements sociaux) et la société CDC Habitat (gestionnaire du patrimoine résidentiel du territoire métropolitain).