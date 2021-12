Yvelines : le quartier Mantes Université va accueillir deux nouveaux établissements d’ici 2026

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Deux nouveaux établissements, l’IUT de génie civil et mécanique, et le CFA Mécavenir, verront le jour dans le quartier Mantes Université d’ici 2026.

La partie universitaire de la ZAC Mantes Université, à cheval sur Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelay (Yvelines), est en cours de construction. Deux nouveaux établissements vont être construits sur les lieux d’ici 2026. Il s’agit du CFA SUPii Mécavenir et de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Mantes. Ces deux écoles rejoindront l’institut des sciences et techniques des Yvelines (ISTY) et l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Ces deux nouveaux établissements se situeront au sein de l’ancienne halle Sulzer. Le futur IUT, bâti sur une surface de 13 000 m2, s’organisera autour d’un vaste « espace de vie Campus » qui sera doté d’un centre de ressources documentaires, d’une aire de restauration, d’un espace dédié à l’administration et à l’encadrement, ainsi que d’un logement pour le gardien. De nombreuses zones seront mutualisées entre l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et le CFA SUPii Mécavenir. Par ailleurs, un parking de 180 places sera intégré au bâtiment.

Le coût de cette opération s’élève à 79 M€, hors montant d’acquisition du foncier. Il sera financé par le Département, la Région, l’État et l’université.