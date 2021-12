Yvelines : le projet d’aménagement de la gare de Marly-le-Roi soumis à une concertation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Concertation Supprimer Valider Valider

Le projet de pôle d’échanges multimodal de la gare de Marly-le-Roi est entré en phase de concertation publique jusqu’au 15 décembre prochain.

Après plusieurs années d’études, la concertation publique concernant le projet de pôle d’échanges multimodal de la gare de Marly-le-Roi (Yvelines) a été lancée. Celle-ci se poursuivra jusqu’au 15 décembre 2021. Ce projet d’aménagement, mené par la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS), vise une nouvelle organisation plus lisible et plus sécurisée entre les différents modes de transport. Pour cela, les arrêts de bus en gare de Marly-le-Roi, actuellement dispersés autour du pôle, seront réorganisés de part et d’autre de la gare, permettant ainsi de faciliter l’orientation des voyageurs.

Les arrêts seront agrandis et des abris-voyageurs seront installés. Cette nouvelle configuration permettra d’améliorer sensiblement la circulation des bus. Ces derniers ne traverseront plus les voies ferrées, évitant à cet effet des ralentissements importants pour l’usager. En outre, le chantier prévoit des cheminements balisés et clairement identifiés pour les piétons et les cyclistes. Il inclura également l’élargissement des trottoirs et la création de 45 nouvelles places de stationnement, abritées et sécurisées. S’y ajoutera l’aménagement d’un parvis végétalisé devant la gare.

Ces travaux devraient être lancés fin 2022 pour une livraison en 2024. Ils seront financés par Île-de-France Mobilités (1,7 M€), la CASGBS (750 k€), la Ville de Marly-le-Roi (150 k€) et le Département des Yvelines (12 k€).