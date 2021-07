Yvelines : le parc d’activités des Chevries s’offre un village d’entreprises industrielles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le futur village d’entreprises industrielles du parc d’activités des Chevries va permettre la création de près de 400 emplois.

À Flins-sur-Seine (Yvelines), la société « Spirit Entreprises » va aménager un village d’entreprises industrielles de 23 300 m² dans le parc d’activités des Chevries, à proximité de l’A13. La promesse de vente d’une parcelle de 5,6 ha sur le site a été signée entre l’entreprise et la communauté urbaine Grand Paris-Seine-et-Oise (GPS & O), le 18 mai 2021. Cette opération s’inscrit dans « la stratégie de renouvellement de notre offre foncière économique. Elle correspond à nos attentes en termes de diversification, création d’emplois et augmentation de nos ressources par de nouvelles recettes fiscales », explique Raphaël Cognet, président de GPS & O et maire de Mantes-la-Jolie (Yvelines) au quotidien Les Échos.

À sa livraison, le village comptera plusieurs bâtiments modulables et réversibles. Une surface de 375 m² sera dédiée aux PME et PMI locales, et 2 000 m² seront offerts aux grands groupes. Le site sera en outre doté d’un pôle services comprenant une conciergerie numérique, un espace de coworking et un espace de restauration. Ce projet immobilier vise par ailleurs la certification Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) et le label Biodiversity. Le programme prévoit, entre autres, d’installer des panneaux photovoltaïques et des toitures végétalisées.