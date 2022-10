Yvelines : le nouveau parc d’Achères sera ouvert d’ici à 2023.

Dans la ville d’Achères (Yvelines), le projet de construction du futur parc devrait prendre fin d’ici à 2023. Situé entre la Seine et la ville, ce projet d’aménagement du parc fait actuellement l’objet d’une enquête publique. Cette procédure devrait prendre fin le 6 octobre 2022.

L’opération d’aménagement inclut la réalisation de 3 000 mètres de cheminements doux et piétons. La construction d’un observatoire sur la rive sud-est du plan d’eau et d’un belvédère au niveau des prairies est également prévue. S’y ajouteront l’installation des clôtures et d’un mobilier démontable, la création d’un espace pour l’arboretum d’essences et d’endroits dédiés à l’habitation.

Ce projet vise à créer un parc urbain accessible tout en préservant la biodiversité, particulièrement l’espace avifaune. Il favorisera également les circulations douces et offrira un cadre plus accueillant au public. Le coût de l’aménagement est d’environ 1 million d’euros, financé par les fonds structurels et d’investissement européens, la Ville et la région Ile-de-France.