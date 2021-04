Yvelines : le Département investit 525 M€ dans la rénovation énergétique de quinze collèges

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Grand plan d'investissement Supprimer Valider Valider

Un grand plan d’investissement de 525 M€ a été lancé par le conseil départemental des Yvelines, portant sur la rénovation énergétique de quinze collèges.

Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines, a présenté un plan d’investissement de 525 M€ lors de l’assemblée du 3 mars 2021. « Nous allons changer notre mode de construction pour tous les bâtiments de nos équipements. Ce sera tout sauf du béton. Ce sera par exemple avec du bois et de la brique », a-t-il déclaré.

Ce plan va porter sur la construction et la rénovation énergétique de quinze collèges d’ici 2026. L’objectif est de disposer de groupes scolaires moins énergivores, en plus d’améliorer le confort visuel, acoustique et environnemental, notamment grâce à une meilleure qualité de l’air. Les villes concernées sont Épône, Aubergenville, Les Mureaux, Verneuil-sur-Seine, Poissy, Sartrouville, La Celle-Saint-Cloud, Maule, Beynes, Houdan, Jouars-Pontchartrain, Trappes, Vélizy, Magny-les-Hameaux et Coignières. « Les bâtiments que nous allons construire vont durer 30 ou 40 ans », a ajouté le président du conseil départemental.