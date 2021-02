Yvelines : le chantier d’extension du Technoparc de Poissy est sur les rails

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux d’aménagement de la zone d’activités du Technoparc, à Poissy, ont démarré.

L’extension du Technoparc de Poissy, situé à proximité des centres de production PSA de Poissy (Yvelines), a débuté le 1er décembre dernier. Le nouveau Technoparc, baptisé Dynamikum, occupera une surface totale de 1,75 ha. Le parc d’activités comprendra sept bâtiments dédiés aux activités artisanales et aux entrepôts, et un bâtiment tertiaire en R+3 labellisé BREEAM Very Good.

La première tranche des travaux se concentre sur la réalisation de trois premiers bâtiments (A, B et C), qui font l’objet de promesses de vente aux entreprises. L’un des trois bâtiments sera livré en juillet. La deuxième tranche concernera les bâtiments D et F, destinés aux activités artisanales et aux entrepôts. Ils devraient voir le jour mi-2022. La troisième tranche prévoit la construction de locaux d’activités servant de lieux de stockage (G) et de bureaux (H), dont la livraison est prévue en 2023.

La Ville de Poissy, au travers de la Société d’économie mixte pour l’attractivité de Poissy (SEMAP), a confié l’aménagement du parc d’activités Dynamikum au groupe Essor, spécialisé en immobilier d’entreprise. Selon Karl Olive, maire de Poissy et président de la SEMAP, « ce projet s’inscrit pleinement dans la dynamique de développement portée par la ville de Poissy. Le parc d’activités est entièrement pensé pour répondre aux besoins et attentes des entreprises ». De même, « ce parc répond à une demande de locaux qui sont difficiles à trouver sur toute la vallée de la Seine », explique Frédéric Charpentier, le DG de la SEMAP.