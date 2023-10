Yvelines : lancement des travaux de restructuration du groupe scolaire Paul-Langevin au Chesnay-Rocquencourt

Au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines), le groupe scolaire Paul-Langevin bénéficie d’une restructuration. Cette opération vise une refonte de l’ensemble des locaux. Elle prévoit la création de huit classes supplémentaires pour l’école maternelle et de dix classes pour l’école élémentaire. Une salle polyvalente, une salle de motricité, un centre de loisirs ainsi qu’une cantine, qui sera associée à un office de cuisine, doivent également voir le jour. Par ailleurs, un nouvel aménagement paysager sera réalisé et le bâtiment existant sera réhabilité.

Tout au long du chantier, les cours seront dispensés dans les établissements alentour. Six classes ont été déplacées à l’école Le Nôtre et trois autres ont été réinstallées au sein de l’école Guynemer. Les élèves réintégreront le groupe scolaire Paul-Langevin à partir de la rentrée 2025. Précisons que les classes de l’école maternelle seront accueillies au rez-de-chaussée et au premier étage des nouveaux locaux. Quant aux classes de l’école élémentaire, elles seront installées au deuxième étage.