Yvelines : la ville du Chesnay-Rocquencourt se dotera d’une station géothermique en 2025

Une centrale géothermique va voir le jour au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines) en 2025. À sa mise en service, cette infrastructure alimentera en chaleur et en eau chaude les logements de la copropriété Parly 2, mais aussi de nombreux établissements à proximité. L’hôpital André-Mignot et le collège Charles-Péguy feront partie des quelques structures bénéficiaires. Environ 9 000 logements auront accès à ce chauffage écologique. Précisons que la mise en place de cette unité a pour objectif d’accélérer la décarbonation du territoire du Chesnay-Rocquencourt. Il vise également à offrir à la population un chauffage plus économique et durable. À long terme, le département des Yvelines prévoit de remplacer totalement l’équipement actuel qui fonctionne au gaz.

Dans le cadre de cette opération, des travaux de forage en bordure des RD186 et RD307 seront lancés fin 2023. Le coût total prévisionnel de ce projet s’élève à 30 millions d’euros. Le Département prend en charge une partie du financement.