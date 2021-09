Yvelines : la Région Île-de-France investit 912 k€ dans la création de l’écoquartier de Gally

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Financement Supprimer Valider Valider

La Région Île-de-France a octroyé une enveloppe de 912 k€ à la municipalité de Versailles. Cette subvention est dédiée à la construction du futur quartier de Gally.

À Versailles (Yvelines), dans le cadre du dispositif « 100 quartiers innovants et écologiques », la Région Île-de-France a débloqué une somme de 912 k€ pour la création du quartier de Gally. Le contrat a été signé par Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la Région, et François de Mazières, maire de Versailles.

Ce projet consiste à construire, d’ici 2027, un écoquartier composé de 540 logements environ. Ce site disposera également d’une école, d’une maison de quartier, de commerces et de divers équipements publics. Un hôtel sera aussi construit dans le nouvel écoquartier de Gally. Il devra être livré six mois avant les JO 2024 et accueillera les lads qui s’occuperont des chevaux lors des épreuves d’équitation.

De plus, le quartier disposera d’une terrasse végétale de 1,3 km. Une partie de la somme de 912 k€ octroyée par la Région sera allouée à l’aménagement de ce site. L’installation d’un parking paysager de 150 places fait aussi partie des grands chantiers du projet. Cette nouvelle infrastructure prendra la place du moulin de Saint-Cyr dont la démolition a été financée par la Région, le Département et Versailles Grand Parc. Leurs subventions s’élèvent à 2,2 M€ chacun. Enfin, dans le cadre du plan France Relance, l’État a également contribué au financement des opérations à hauteur de 2,3 M€.