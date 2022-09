Yvelines : la Maison des sœurs entamera sa restauration à l’hiver 2022.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La réhabilitation de la Maison des sœurs à Châteaufort (Yvelines) sera clôturée d’ici au début 2024.

Les travaux de rénovation de la Maison des sœurs, dans la commune de Châteaufort (Yvelines), commenceront d’ici à l’hiver 2022. Ce projet, porté par la municipalité, permettra de faire revivre cette bâtisse du XIXe siècle, située à l’entrée du domaine d’Ors.

Plusieurs opérations sont prévues, dont la destruction des éléments qui ne peuvent être conservés et la réhabilitation de la façade principale. La mise en place d’une charpente traditionnelle figure également au programme. Les travaux seront répartis sur plusieurs phases. La première débutera cet hiver. La deuxième sera entamée d’ici à l’été 2023 et la troisième sera lancée à l’hiver 2023. L’ensemble des travaux prendra fin début 2024. À l’issue du chantier, l’édifice sera ouvert au public et recevra des expositions permanentes sur l’histoire du domaine où il se situe.

Environ 350 000 euros seront nécessaires pour mettre la bâtisse hors d’eau et hors d’air. Par ailleurs, un budget de 500 000 euros permettra d’assurer la restauration complète du site.