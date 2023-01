Yvelines : la future cité scolaire de Sartrouville verra le jour en 2025

La commune de Sartrouville (Yvelines) se dotera d’une nouvelle cité scolaire d’une capacité de plus 1 000 élèves d’ici à 2025. Cette infrastructure s’installera dans le quartier du Plateau et remplacera le vétuste collège Romain-Rolland, situé dans la cité des Indes.

Cette cité scolaire sera construite sur un terrain de 29 000 m² près du Centre dramatique national (CDN). Elle comprendra un collège de 600 places, une école primaire de 11 classes pouvant accueillir 300 élèves, et une maternelle de neuf classes pour environ 300 enfants.

Outre les salles d’enseignement, l’établissement se dotera aussi d’un gymnase, d’une cantine, d’un centre d’information et de documentation (CDI), d’un amphithéâtre et de plusieurs installations sportives. S’y ajouteront quatre logements pour la nécessité absolue de service (NAS) et un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH).

La livraison de la nouvelle cité scolaire, qui sera de haute qualité environnementale, se fera en deux temps. Le collège ainsi que la maternelle seront réceptionnés en septembre 2025, et l’école élémentaire en septembre 2026. Financé par le département des Yvelines et par la Ville, le coût total de ce projet s’élève à environ 80 millions d’euros.