Yvelines : la fédération française de golf a mis en place un centre de performance à Saint-Quentin-en-Yvelines

Installé à Saint-Quentin-en-Yvelines, le centre de performance de la fédération française de golf est destiné aux jeunes golfeurs.

La fédération française de golf a inauguré son centre de performance à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) le mercredi 30 mars 2022. Le complexe, destiné à accueillir des golfeurs âgés de 13 à 17 ans, a été doté d’infrastructures et d’équipements de qualité. Il dispose d’une salle de musculation, d’un green dédié à l’entraînement et d’un espace pour travailler le « putting » (une technique de frappe). Ce dernier est équipé d’un ordinateur qui analyse la trajectoire et la portée de la balle afin d’améliorer le coup. Par ailleurs, un laboratoire cinématique 3D permet de modéliser le swing et d’en mesurer l’angle ainsi que la rotation. Les golfeurs peuvent aussi bénéficier d’une prise en charge spécifique au sein d’un laboratoire de préparation mentale.

Ce nouvel établissement représente 4,5 millions d’euros d’investissement. Pour la fédération de golf, l’ambition est d’y former l’élite des joueurs en amateur. Le centre a été créé pour offrir un suivi personnalisé et permettre aux jeunes de combiner sport et études.