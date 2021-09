Yvelines : l’îlot de la Vierge sera bientôt transformé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux relatifs au projet d’aménagement de l’îlot de la Vierge commenceront en janvier 2022.

La mairie veut réhabiliter l’îlot de la Vierge, un espace situé entre la rue de la Vierge et les rues de l’Église et de Laguillermie à Bouafle (Yvelines). Le site est constitué de la maison du peintre, et fondateur de la Société artistique des aquafortistes français, Auguste Laguillermie et d’un parking d’une dizaine de places. Étant inhabité et inutilisé depuis plus de quinze ans, le rez-de-chaussée sera transformé en un lieu culturel, et les deux étages supérieurs seront réservés à un duplex, qui sera loué en logement.

Le parking actuel sera également réaménagé avec des espaces verts et six places de stationnement supplémentaires, dont deux pour les personnes à mobilité réduite, et deux autres pour les futurs locataires du logement. Le chantier s’étendra de janvier 2022 à septembre de la même année. Le coût du chantier est d’environ 1,4 M€. Notons que les demandes de subvention sont déjà en cours.