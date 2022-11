Yvelines : l’écosystème d’innovation Paris-Saclay accueillera un campus de l’innovation Mines Paris en 2024s

La pose de la première pierre du futur campus de l’innovation Mines Paris a eu lieu le 20 octobre 2022 à Versailles-Satory (Yvelines). Jean Noël-Barrot, le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, et Pierre Bédier, le président du département des Yvelines, ont assisté à la cérémonie. Sous la supervision du Département, le projet est réalisé par le groupe GCC et l’agence Celnikier & Grabli Architectes.

Le campus de l’innovation Mines Paris, qui sera implanté sur une surface de plus de 14 000 m², accueillera trois laboratoires dont le centre des matériaux (CMAT). Le centre d’efficacité énergétique des systèmes (CES) sera dédié aux recherches sur l’efficacité énergétique des systèmes complexes. Le centre robotique (CAOR), quant à lui, sera réservé à la création de nouveaux concepts de systèmes intelligents, particulièrement pour le secteur du transport. Le projet comprend également des espaces mutualisés de recherche sur une surface d’environ 3 000 m2.

Cet aménagement s’inscrit dans le cadre de la volonté du Département de développer le secteur de la recherche et de l’enseignement supérieur. Le budget alloué à la construction du campus s’élève à plus de 90 millions d’euros. Il est financé par le département des Yvelines.