Yvelines : l’écoquartier du Parc Princesse à Vésinet attend ses premiers habitant

Dans la ville de Vésinet (Yvelines), le Parc Princesse est prêt à accueillir ses premiers locataires. Le projet d’aménagement de cet écoquartier a duré dix ans et Grand Paris Aménagement a été choisi pour le conduire en 2014. La cérémonie d’inauguration du nouveau site s’est tenue en septembre 2022.

Le quartier est établi sur une surface de 22 hectares et est composé d’une résidence spécialisée à destination des séniors ainsi que d’une maison de santé. Il est également équipé d’une salle de restauration, d’une maison pour les associations et d’un gymnase. Par ailleurs, la réhabilitation d’une crèche, afin d’accueillir environ 32 berceaux, et l’extension du groupe scolaire Princesse ont été effectuées. Enfin, dans le cadre du programme, plus de 450 appartements, dont environ 270 logements sociaux, ont été construits. S’y ajoute l’aménagement d’un lac et d’une rivière. Il reste encore des édifices en cours de finition et la livraison finale des travaux devrait avoir lieu d’ici à 2023.

Ce nouveau quartier permettra à la ville d’accueillir plus de 1 000 nouveaux résidents. La commune a investi entre 8 et 10 millions d’euros dans ce projet d’envergure.