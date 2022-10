Yvelines : l’école Claudie-Haigneré, à Achères, est construite avec du bois et de la paille.

À Achères (Yvelines), un établissement scolaire de nouvelle génération doit voir le jour d’ici à la rentrée 2023. Il s’agit de l’école élémentaire Claudie-Haigneré dont le chantier a démarré le 8 octobre dernier. Représentant un investissement d’un montant de 5 millions d’euros, il concrétise un nouveau concept de bâti dans le département des Yvelines. En effet, la nouvelle école se caractérisera par les matériaux utilisés dans sa construction, notamment le bois et la paille. À cela s’ajoute une conception propre tenant compte du soleil, du vent et de la végétation. Cette innovation permettra de proposer un confort thermique et phonique optimal à l’intérieur de l’établissement tout au long de l’année.

Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale visant à favoriser l’utilisation des matériaux bio-sourcés dans la réalisation de tous les futurs bâtiments du territoire. Précisons que les spécificités techniques de la nouvelle école élémentaire ont été distinguées par le label « Bâtiment durable francilien ».