Yvelines : inauguration du centre aquatique des Fontaines à Rambouillet.

Le centre aquatique des Fontaines à Rambouillet, dans le département des Yvelines, a été officiellement inauguré le 23 septembre 2022. La cérémonie s’est tenue en présence de Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, et de Thomas Gourlan, le président de Rambouillet Territoires. Véronique Matillon, la maire de la ville, et Alain Bernard, double champion olympique de natation, ont également assisté à l’événement.

Des travaux de rénovation et d’extension ont été menés au sein de cette infrastructure depuis 2017. Le chantier a permis de créer de nouveaux services, dont une salle de musculation, un hammam, un sauna…, le but de l’opération étant de moderniser cet équipement sportif des années 1960 et de rehausser son attractivité auprès des habitants ainsi que des communes voisines.

La réalisation de ce chantier a nécessité plus de 20 millions d’euros. Ce montant a été pris en charge par l’État, la région Ile-de-France et le département des Yvelines.