Yvelines : inauguration du centre aquatique Castalia d’ici à septembre 2022

Après deux ans de travaux, le centre aquatique Castalia, dans les Yvelines, ouvrira bientôt au public.

Si sa mise en service était initialement prévue pour le printemps 2022, le centre aquatique intercommunal de Maurepas-Élancourt (Yvelines) baptisé Castalia n’ouvrira qu’en septembre prochain. Cette infrastructure, attendue depuis sept ans, prend place sur l’ancienne piscine de Maurepas fermée en 2015 pour vétusté, et détruite en 2019.

Le nouveau centre aquatique, qui sera inauguré le 7 septembre prochain, sera doté ainsi de cinq bassins, d’un espace bien-être et de nombreux équipements dont un toboggan et différents jeux d’eau. L’aménagement de ce complexe, porté par les communes de Maurepas et d’Élancourt, a bénéficié d’une subvention de l’État, de la région Ile-de-France ainsi que du département des Yvelines. Cet équipement permettra d’offrir aux habitants de ces deux municipalités un équipement moderne et adapté à tous les usages, tout en étoffant l’offre d’infrastructures de loisirs sur le territoire.