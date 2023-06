Yvelines : inauguration de l’école Rouget-de-Lisle à Poissy en septembre 2024

Le 2 juin 2023, Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, s’est rendue à Poissy (Yvelines) pour visiter le chantier de la future école Rouget-de-Lisle. Elle a pu constater l’avancée de cette opération chiffrée à 16 millions d’euros, située entre le boulevard Robespierre et le futur boulevard prolongé de l’Europe.

Lancé fin 2022, le chantier s’étendra jusqu’en 2024. Il porte sur la construction d’un équipement en forme de « T » sur un terrain de 7 000 m². Le bâtiment sera modulable et exemplaire du point de vue écologique. À sa livraison, il pourra accueillir plus de 450 élèves.

La création de cet établissement scolaire s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement du secteur de Rouget-de-Lisle. Ce nouveau quartier de plus de dix hectares est construit sur une ancienne friche industrielle. À l’horizon 2035, il comptera environ 2 000 logements, plus de 10 000 m² de bureaux, de commerces et de services ainsi qu’un parc central de près de deux hectares.