Yvelines : engagement du Département dans le renouvellement du quartier du Parc à Vernouillet

Depuis 2022, des travaux sont réalisés dans le quartier du Parc à Vernouillet (Yvelines) afin d’améliorer la qualité des logements et de repenser les espaces publics. Plus de 800 logements et environ 20 000 m2 d’espaces sont concernés. Ces interventions, engagées dans le cadre du renouvellement urbain du quartier, contribueront à redynamiser les lieux de vie, à développer un nouveau maillage viaire et à favoriser l’activité commerciale.

En vue d’apporter son appui à ce projet, le département des Yvelines a décidé de concrétiser ses engagements auprès de la ville. Une convention de financement a ainsi été signée par la collectivité et ses partenaires, dont la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, CDC Habitat Social et Logirep. Cette collaboration prévoit une subvention de plus 15 millions d’euros sur les 37 millions nécessaires à la réalisation des opérations. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme départemental « Prior’Yvelines », destiné à soutenir les projets de renouvellement urbain dans les territoires.