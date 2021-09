Yvelines : deux ans de travaux sur le viaduc de Guerville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le chantier de rénovation du viaduc de Guerville durera deux ans. Le trafic sur l’A13 va être perturbé.

Les deux viaducs situés à Guerville (Yvelines), près de Mantes-la-Jolie, font l’objet d’un chantier de rénovation. Ce dernier entraîne des perturbations sur l’axe de circulation Paris-Normandie. Chacun de ces viaducs est fermé à tour de rôle pendant les travaux. Un troisième viaduc a été construit avant le début du chantier, ce qui permet de limiter l’impact sur le trafic en basculant les véhicules vers l’un ou l’autre des ouvrages durant les phases de travaux. À noter que la vitesse sur ce tronçon passera de 110 km/h à 90 km/h.

L’opération a débuté le 6 septembre dernier et sera menée jusqu’à l’automne 2023. Les travaux de rénovation de cet ouvrage de 360 mètres de long, vieux de plus de soixante ans, sont effectués par les équipes de la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN). Ils incluent le remplacement des appareils d’appui et les joints de chaussée, la réfection du système d’assainissement, la modification des dispositifs de retenue et la réhabilitation de l’étanchéité.