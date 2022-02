Yvelines : des projets à venir pour rendre la circulation plus fluide dans la ville de Plaisir

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville de Plaisir et ses partenaires travaillent actuellement sur des projets d’aménagement de voirie.

La ville de Plaisir (Yvelines) prévoit de grands aménagements afin d’améliorer les conditions de circulation en ville et de favoriser les mobilités douces. Divers quartiers du centre-ville sont concernés par ces projets.

À partir du mois d’avril prochain et pour une durée de six à sept mois, l’avenue de Saint-Germain fera l’objet de travaux d’envergure. Le chantier, soutenu financièrement par le conseil départemental des Yvelines, consiste à supprimer le terre-plein central et à créer des pistes cyclables de part et d’autre de la voie. La végétalisation des trottoirs et la réalisation d’un cheminement piéton sécurisé sont aussi prévues. Les arrêts de bus seront en outre mis aux normes.

La rue Paul-Langevin aura un nouveau visage. Sa réfection est à l’étude depuis 2019. Les travaux ont été approuvés lors du conseil municipal du 15 décembre dernier. Ils porteront sur la réfection de la route, sur la création d’une voie verte, sur la mise aux normes des arrêts de bus et l’aménagement d’un trottoir permettant aux personnes à mobilité réduite de circuler en toute sécurité. Le début du chantier est prévu pour le deuxième trimestre 2023.

Par ailleurs, le réaménagement de la rue des Frères-Lumière est à l’étude. Cette rue passera en sens unique et en zone 30. Les places de stationnement de la rue Paul-Langevin seront également supprimées.