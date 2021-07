Yvelines : dernier chantier d’été sur le RER A du 26 juin au 29 août 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux de grande ampleur réalisés chaque été sur la ligne A du RER devraient cette année être les derniers.

Depuis 2015, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) s’est engagée à mener des travaux partiels d’été, portant sur le renouvellement des voies du RER A. Du 26 juin au 29 août, la rénovation de 3 km de voies, ainsi que le remplacement de sept aiguillages seront effectués entre Auber et Nanterre-Université, Cergy et Poissy (Yvelines). Il s’agit de la septième et dernière partie du chantier de réhabilitation de la ligne ferroviaire la plus fréquentée d’Europe, qui devrait donc prendre fin pendant l’été 2021. L’objectif est d’améliorer la sécurité et le confort des plus de 1,3 million de voyageurs qui empruntent quotidiennement cette ligne. Pendant la durée des travaux, cette dernière sera fermée.

Comme les six autres chantiers entrepris auparavant, l’opération consiste à renouveler les rails, les traverses et le ballast des anciennes voies. Rappelons que le marché a été attribué, en février 2014, à l’entreprise Colas Rail, spécialisée dans les travaux ferroviaires. La SA Cosson assure la récupération et l’acheminement des ballasts vers la plateforme de Louvres (Val-d'Oise) pour nettoyage avant de les renvoyer sur le site. Au total, 24 km de voies et 28 aiguillages auront été rénovés sur le RER A au cours de ces sept ans de travaux, avec un coût avoisinant les 100 M€.