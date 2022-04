Yvelines : début du chantier de la nouvelle crèche Charles-de-Gaulle à Houilles en avril 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Houilles (Yvelines), la construction de la future crèche Charles-de-Gaulle se déroulera en plusieurs phases. Le projet sera livré en janvier 2023.

La ville de Houilles (Yvelines) s’est engagée à améliorer la capacité d’accueil d’enfants de moins de trois ans en proposant une offre diversifiée. Celle-ci s’appuie sur les assistances maternelles et les crèches. Dans cette optique, la municipalité a lancé en 2020 l’étude de la restructuration et de l’extension de la crèche Charles-de-Gaulle. Les travaux devraient commencer en avril 2022 pour une livraison prévue en janvier 2023.

Le projet portera sur la construction d’une nouvelle crèche Charles-de-Gaulle. Cette dernière sera implantée le long de l’allée arborée du 8-Mai-1945, sur une parcelle située dans le prolongement de la crèche existante. Le futur bâtiment sera édifié sur un seul niveau et habillé de bois pour s’intégrer dans l’environnement végétalisé du parc. Il répondra également à un objectif bioclimatique.

Les travaux vont se dérouler en plusieurs phases. Ils commenceront par la démolition de l’ancienne maison du gardien pour préparer et installer le chantier de construction. La réalisation du nouveau bâtiment devrait intervenir d’ici au mois de juillet. Celui-ci proposera une surface utile de plus de 700 m2 avec une capacité d’accueil de 50 berceaux contre 46 dans l’actuelle crèche.

À terme, la future crèche Charles-de-Gaulle sera dotée de locaux d’accueil de 25 m2, de salles de vie de 60 m2, de dortoirs de 30 m2 et de salles de change de 10 m2. Elle proposera également une biberonnerie, un local à poussettes et des salles d’ateliers. À ceux-ci s’ajouteront une cuisine de 40 m2 et des bureaux de 35 m2.

Le budget estimatif total du projet est de 3 millions d’euros.