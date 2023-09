Yvelines : début des travaux de construction de la maison médicale de Vaux-sur-Seine

Retardée à plusieurs reprises, notamment en raison de la pandémie de Covid-19, la construction de la maison médicale de Vaux-sur-Seine (Yvelines), vient de commencer. Initialement prévue pour 2021, puis pour 2022, l'ouverture de l'établissement est désormais programmée pour le premier trimestre 2025.

La nouvelle structure s'élèvera sur trois niveaux et comptera plus de 800 m² de surface. À terme, elle accueillera 18 professionnels de santé, dont des médecins généralistes, des chirurgiens-dentistes, des ostéopathes et des infirmières. S’y ajouteront un ergothérapeute (professionnel de santé qui accompagne les personnes en situation de handicap ou qui rencontrent des difficultés dans leur quotidien) et une sage-femme. La réalisation de ce projet permettra de faire face à la désertification médicale à Vaux-sur-Seine et d’offrir des soins de qualité aux habitants.

Estimé à plus de 2 millions d'euros, le coût des travaux est entièrement financé par le département des Yvelines. La Ville sera chargée de l'exploitation de l'établissement, de la gestion de ses espaces verts et de l'aménagement extérieur du terrain.